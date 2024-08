Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Unbekannte Täter berauben Gelsenkirchenerin

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Raub in Schalke am Dienstag, 13. August 2024, sucht die Polizei Zeugen der Tat. Eine 37-jährige Gelsenkirchenerin war gegen 16.40 Uhr mit einem Rollstuhl auf der Grenzstraße in Richtung der Bismarckstraße unterwegs, als ein dunkelfarbenes Auto der Marke Mercedes neben ihr hielt. Aus dem mit drei Personen besetzten Fahrzeug heraus wurde sie von einer unbekannten Frau angesprochen. Daraufhin sei die Unbekannte ausgestiegen, habe die 37-Jährige mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Schmuckstücken gefordert. Nachdem die Gelsenkirchenerin ihren Schmuck ausgehändigt hatte, flüchteten die Personen in dem Mercedes.

- Die Haupttäterin ist etwa 45 bis 50 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, hat eine dünne Statur, dunkelbraune Augen sowie dunkelbraune Haare und hat einen Goldzahn auf der linken Oberkieferseite. Zur Tatzeit trug sie ein weißes T-Shirt, einen langen, schwarzen Rock mit Blumenmuster sowie ein weißes Kopftuch. - Dagegen war die Fahrerin des Wagens ungefähr 25 Jahre alt. Sie hat eine korpulente Statur und auf der linken und rechten Seite des Oberkiefers jeweils einen Goldzahn. Sie hatte hellbraune Haare und trug ein buntes Kopftuch zu einem hellen Oberteil. - Der unbekannte Beifahrer ist ebenfalls circa 25 Jahre alt und auch korpulent. Er hatte schwarze Haare, und trug das längere Deckhaar nach hinten gegelt. Zudem hat er braune Augen und einen langen Bart. Er trug ein helles Oberteil.

Wer hat etwas beobachtet und kann Angaben zu den Flüchtigen oder dem Fahrzeug machen? Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

