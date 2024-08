Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand in Bismarck - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Feuerwehr sind am Montagabend, 12. August 2024, zu einem Brand in die Deichstraße gerufen worden. Gegen 22.35 Uhr hatte eine Zeugin das Feuer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Bismarck gemeldet. Durch den Brand stürzte der Boden eines Balkons im 1. Obergeschosses ein. Die Feuerwehr löschte schließlich das Feuer. Es wurde niemand verletzt.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache und sucht Zeugen, die rund um die genannte Uhrzeit etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise bitte telefonisch unter der 0209 365 7112 an das Kriminalkommissariat 11 oder unter der 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell