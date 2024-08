POL-GE: Gemeinsamer Zeugenaufruf mit der Staatsanwaltschaft Essen nach Tötungsdelikt in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots) - Polizei und Feuerwehr sind am Montagabend, 12. August 2024, zu einem Brand in die Deichstraße gerufen worden. Gegen 22.35 Uhr hatte eine Zeugin das Feuer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Bismarck gemeldet. Durch den Brand stürzte der Boden eines Balkons im 1. Obergeschosses ein. Die Feuerwehr löschte schließlich das Feuer. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt zur ...

