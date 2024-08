Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft Essen: Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen berichtete am Dienstag, 13. August 2024, über ein Tötungsdelikt zum Nachteil einer 36-jährigen Frau aus Gelsenkirchen: (Die Meldung finden Sie hier: https://gelsenkirchen.polizei.nrw/presse/gemeinsame-presseerklaerung-der-polizei-gelsenkirchen-mit-der-staatsanwaltschaft-essen)

In diesem Zusammenhang wurden anschließend auch Zeugen um Hinweise gebeten (die Meldung lesen Sie hier: https://gelsenkirchen.polizei.nrw/presse/gemeinsamer-zeugenaufruf-mit-der-staatsanwaltschaft-essen-nach-toetungsdelikt-in-gelsenkirchen)

Nach umfangreichen Ermittlungen der eingerichteten Mordkommission wurde der ehemalige Partner der getöteten Gelsenkirchenerin am Dienstag, 13. August 2024, festgenommen und am darauffolgenden Mittwoch, 14. August 2024, einem Haftrichter vorgeführt. Gegen den 38-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Herne wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell