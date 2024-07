Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Chlorgasaustritt im Naturfreibad Suderwich - Gefahrguteinsatz der Feuerwehr Recklinghausen

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend (25. Juli 2024) kam es im Naturfreibad Suderwich im Recklinghäuser Stadtteil Suderwich zu einem Gefahrguteinsatz der Feuerwehr Recklinghausen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 19:40 Uhr zur Straße "Am Freibad" alarmiert. Im Freibad Suderwich hatte die dort installierte Chlorgas-Warnanlage ausgelöst. Nach einer ersten Erkundung vor Ort konnte die Auslösung der Chlorgas-Warnanlage bestätigt werden. Dies führte zu einem umfangreichen Gefahrguteinsatz der Recklinghäuser Feuerwehr. Das Freibad hatte zum Einsatzzeitpunkt bereits für den Publikumsverkehr geschlossen, Mitarbeitende befanden sich ebenfalls nicht mehr im Bad. Somit konnte davon ausgegangen werden, dass keine Personen akut gefährdet waren.

Nachdem durch den Einsatzleiter die hierfür vorgesehenen, ehrenamtlichen Einheiten der Feuerwehr Recklinghausen für Gefahrguteinsätze zur Einsatzstelle nachgeführt wurden und ein Dekontaminationsplatz aufgebaut worden war, gingen Trupps unter Chemikalienschutzanzügen zu weiteren Messungen und Erkundungen vor. Diese konnten eine erhebliche Konzentration von Chlorgas in einem Raum der Chloranlage feststellen. Zur Verhinderung der Ausbreitung wurde, neben der im Raum bereits verbauten und aktiven Sprinkleranlage, ein Hydroschild aufgebaut. Dieses sorgte für eine Wasserwand und schlug somit austretendes Chlorgas nieder. Die Trupps unter Spezialkleidung schloßen die Chlorgasflaschen und stoppten somit den Austritt. Dies wurde im weiteren Verlauf durch weitere Messungen mit sinkenden Werten bestätigt.

Im Anschluss an den Einsatz unter Chemikalienschutzanzügen durchliefen die eingesetzten Trupps eine Dekontamination. Hierbei werden sie gereingt, um eine weitere Kontamination zu unterbinden, bevor sie sich entkleiden können.

Die Chloranlage wurde außer Betrieb genommen und muss vor Wiederinbetriebnahme erst durch eine Fachfirma geprüft und instand gesetzt werden.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis 22:00 Uhr an. Im Einsatz befanden sich die Kräfte der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, der Einsatzleitdienst sowie die ehrenamtlichen Löschzüge mit der Spezialaufgabe "Gefahrgut / ABC" Süd und Altstadt. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und einem Notarzt in den Einsatz eingebunden, diente aber vorrangig dem Eigenschutz und musste nicht tätig werden. Der Löschzug Hochlar besetzte, zusammen mit einer Drehleiter des Löschzugs Süd, die verwaiste Feuer- und Rettungswache an der Kurt-Schumacher-Allee und übernahm in diesem Zeitraum drei kleinere Einsätze im Stadtgebiet Recklinghausen.

Zur Ursache und einer möglichen Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft geben und verweist auf die Auskünfte der Stadt Recklinghausen im weiteren Verlauf.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell