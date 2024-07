FW-RE: Kellerbrand - 2 verletzte Kinder

Recklinghausen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (20. Juni 2024) kam es kurz nach Mitternacht in Recklinghausen-Süd zu einem Wohnungsbrand. Hierbei wurde eine Person verletzt. Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 00:15 Uhr zur Sedanstraße in die Südstadt alarmiert. Der ersteintreffende Rettungswagen bestätigte die Feuermeldung bereits als die Kräfte der Feuerwehr noch auf der Anfahrt waren. Die ...

