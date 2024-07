Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: LKW in misslicher Lage droht umzustürzen

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagvormittag (25. Juli 2024) kam es in Recklinghausen-Speckhorn zu einem Feuerwehreinsatz. Verletzt wurde niemand.

Mit dem Meldebild "einfache technische Hilfeleistung" wurde die hauptamtliche Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache an der Kurt-Schumacher-Allee um 10:40 Uhr zur Lindenstraße in den Recklinghäuser-Norden alarmiert. Vor Ort konnte ein mit Palettenware beladender LKW vorgefunden werden, der sich in einer misslichen Lage befand und bereits umzustürzen drohte. Der LKW befand sich auf einer engen Straße und befand sich bereits in Schieflage circa zur Hälfte im Straßengraben.

Durch acht Einsatzkräfte der Feuerwehr Recklinghausen wurde der LKW mittels Greifzug gegen einen Absturz bzw. einen Umsturz gesichert. Im Anschluss wurde das Eintreffen eines Spezial-Bergungsunternehmens abgewartet. Nachdem dieses vor Ort eingetroffen war, wurde die Einsatzstelle an das Bergungsunternehmen übergeben, welches den LKW letzten Endes aus seiner misslichen Lage befreite.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis 13:00 Uhr an.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell