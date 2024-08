Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stellt mutmaßlichen Einbrecher in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Ein Strafverfahren haben Polizeibeamte am späten Mittwochabend, 14. August 2024, gegen einen mutmaßlichen Einbrecher eingeleitet. Zeugen hatten den 37 Jahre alten Tatverdächtigen gegen 22.50 Uhr beobachtet, als er in Horst mit vermeintlichem Diebesgut über einen Zaun kletterte, der ein Wohngebäude an der Fürstenbergstraße umgibt. Einer der Zeugen verfolgte den Flüchtenden zunächst, verlor diesen aber aus den Augen. Alarmierte Polizisten fahndeten nach dem Tatverdächtigen und trafen den Gladbecker kurz darauf an der Burgstraße an. Das am Tatort aufgefundene Diebesgut wurde sichergestellt und gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet.

