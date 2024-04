LPI-NDH: Zeugenaufruf: Mercedes-Benz entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Teistungen (ots) - Am Dienstag ereignete sich gegen 08.50 Uhr ein Verkehrsunfall in dem Klappenweg, wodurch zwei Personen zu Schaden kamen. Nach ersten Ermittlungen gilt das falsche Verhalten gegenüber einem Vorfahrtsberechtigten als Unfallursache. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Die Verletzten wurden in umliegende Kliniken zur Behandlung gebracht. Die ...

mehr