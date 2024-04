LPI-NDH: Papiertonne abgebrannt

Nordhausen (ots) - Unbekannte machten sich am Taschenberg in der Zeit vom 17. April 10.00 Uhr bis 19. April 14.00 Uhr an einem Wahlplakat zu schaffen. Auf dem Plakat, auf dem ein Bürger dargestellt ist, der für den Stadtrat und Kreistag kandidiert, wurde dieses mit einem Aufkleber beschädigt, der dessen Partei verunglimpft. Die Nordhäuser Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Aktenzeichen: 0101069 Rückfragen ...

