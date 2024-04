Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Tageseinnahmen aus Fahrzeug gestohlen

Nordhausen (ots)

Am Dienstagmorgen erbeutete ein dreister Dieb gegen 7.15 Uhr in der Halleschen Straße aus einem Fahrzeug die Tageseinnahmen eines Geschäftes. Während die Zulieferer das Fahrzeug entluden, machte sich der Unbekannte widerrechtlich an dem Pkw zu schaffen und erbeutete schließlich mehrere Tausend Euro Bargeld. Der Unbekannte flüchtete anschließend mit seiner Beute in Richtung Zorgestraße.

Wer die Tat bemerkt hat oder Hinweise zu dem unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0103614

