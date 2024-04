LPI-NDH: Wahlplakat verunstaltet

Oberspier (ots) - Am Montagabend kam die Polizei gegen 23.15 Uhr aufgrund eines Feuers auf einem Firmengelände im Mühlenweg zum Einsatz. Dort war es aus noch ungeklärter Ursache in einem Container, in welchem Altkunststoffteile gelagert waren, zu einem Brand gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge entstand kein Sachschaden. Die Polizei ermittelt zur Klärung der Brandursache. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 ...

