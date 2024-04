Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Windkraftanlagen mit verunglimpfenden Inhalt beschmiert - Wer kann Hinweise geben?

Reinholterode (ots)

Am Montag stellte ein Bürger im Windpark "Roter Berg" an mehreren Windkraftanlagen Schmierereien fest. An sechs Windrädern wurden Schriften in farbiger Sprühfarbe, mit teils verunglimpfendem Inhalt gegenüber ausländischen Mitbürgern, angebracht. Das Kommissariat für Staatsschutzdelikte in der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0103277

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell