Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rettungskräfte wollen helfen - Mann leistet Widerstand

Gelsenkirchen (ots)

Aggressiv, angriffslustig und abwehrend verhielt sich am Donnerstagnachmittag, 15. August 2024, ein 51-Jähriger im Stadtteil Rotthausen. Der alkoholisierte Mann sollte aufgrund seines pathologischen Zustands mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Die Hilfeleistung der Rettungskräfte nahm der 51-Jährige ohne festen Wohnsitz jedoch nicht an. Hinzugerufenen Polizeibeamtinnen und -beamten gegenüber verhielt er sich ebenso renitent und aggressiv, stieg dann aber doch in den Rettungswagen. Dort gestikulierte der Mann derart bedrohlich, dass mit einem körperlichen Angriff seinerseits zu rechnen war. Bei der Fixierung mit Handfesseln leistete der 51-Jährige umgehend Widerstand und trat gezielt in Richtung der Einsatzkräfte. Letztlich gelang es den Beamten trotz der Widerstandshandlungen, den Mann im Rettungswagen zu fixieren und beruhigend auf ihn einzuwirken. Er verblieb zur medizinischen Versorgung im Krankenhaus.

