Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Fahrkartenkontrolle geflüchtet - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am späten Montagabend (29.07.2024) eine 20 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, am Hauptbahnhof nach einer Fahrausweiskontrolle geflüchtet zu sein. Drei Kontrolleure baten die 20-Jährige gegen 23.25 Uhr in der S-Bahn der Linie S1, ihren Fahrschein zu zeigen. Als die junge Frau offenbar einen Fahrschein gezeigt haben soll, der nicht ihr gehörte, forderten die Männer sie auf, sich auszuweisen. Die Frau soll sich geweigert haben und am Hauptbahnhof geflüchtet sein. Ein 25 Jahre alter Sicherheitsmitarbeiter hielt sie fest, wobei die Tatverdächtige ihm in den Arm gebissen und leicht verletzt haben soll. Alarmierte Polizeibeamte der Bundespolizei nahmen die Tatverdächtige kurz darauf vorläufig fest und setzten sie nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell