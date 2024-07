Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei vorläufiger Festnahme Polizeibeamte tätlich angegriffen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am späten Montagabend (29.07.2024) einen 37 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in der Friedrichstraße Passanten bedroht und bei seiner vorläufigen Festnahme die alarmierten Beamten tätlich angegriffen zu haben. Der 37-Jährige soll eine 30 Jahre alte Frau und ihren gleichaltrigen Begleiter gegen 22.00 Uhr bedroht haben. Alarmierte Beamte trafen den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Friedrichstraße an. Während der Kontrolle soll der 37 Jahre alte Mann versucht haben, ein Feuerzeug vor dem Gesicht eines 30-jährigen Beamten zu entzünden, was ihm jedoch misslang. Nachdem die Beamten dem Mann Handschließen angelegt hatten und zum Streifenwagen brachten, soll er dort um sich getreten und dadurch Teile des Fahrzeuginnenraums beschädigt haben. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zudem soll der Mann gegen das Knie des 30 Jahre alten Polizeibeamten getreten haben, wobei sich dieser leicht verletzte. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam setzten die Beamten den 37-Jährigen wieder auf freien Fuß.

