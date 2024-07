Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (28.07.2024) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll, in einem Gebäude an der Burgstallstraße einen Brand zu legen. Der 37-Jährige soll gegen 16.00 Uhr versucht haben, den Keller der Unterkunft für Flüchtlinge in Brand zu setzen. Die alarmierte Feuerwehr musste keine Löscharbeiten durchführen, da das Feuer bereits von selbst erloschen war. Polizeibeamte durchsuchten im Zuge der Ermittlungen die Wohnung des polizeibekannten 37-Jährigen und fanden mehrere Cannabispflanzen sowie weitere, betäubungsmittelähnliche Substanzen. Als der Tatverdächtige am späten Abend zu seiner Wohnung zurückkehrte, nahmen Beamte den 37-jährigen Mann unter Einsatz eines Diensthundes vorläufig fest. Hierbei wurde der Mann durch einen Biss des Diensthundes leicht verletzt. Durch die Rauchentwicklung entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Der 37-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Montagnachmittag (29.07.2024) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell