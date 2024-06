Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Montag befuhr eine Gruppe Mopedfahrer gegen 01.00 Uhr die Dingelstädter Straße aus Richtung Geisleden kommend. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte ein Kraftradfahrer mit einem Bordstein und kam samt seiner Sozia zu Fall. Beide Jugendliche im Alter von 16 Jahren erlitten durch den Sturz teils schwere Verletzungen und wurden zur Behandlung in ein Klinikum gebracht. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

