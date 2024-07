POL-S: Von Personengruppe geschlagen und verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag (28.07.2024) an der Hohenheimer Straße in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 01.00 Uhr und 03.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus. Im dritten Obergeschoss schlugen die Täter dann mit einem unbekannten Gegenstand die Glasscheibe der unverschlossenen Wohnungstür ein und gelangten so in die Wohnung. Ob ...

mehr