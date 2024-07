Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach mutmaßlich fingierter Verabredung beraubt

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Nachdem sich ein 21-Jähriger über eine Chatplattform mit einem vermeintlichen 16-jährigen Mädchen verabredet hatte, wurde er gegen 23.00 Uhr am vereinbarten Treffpunkt in der Straße Kirchsteige in der Nähe einer Kirche von drei jungen Männern erwartet, die ihn mit Namen ansprachen. Da der 21-Jährige vor wenigen Jahren eine ähnliche Erfahrung gemacht hatte, versuchte er Richtung Weinberge zu flüchten. Die drei fremden Männer holten ihn jedoch ein, traten und schlugen gemeinsam auf ihn ein und zogen ihn weiter in die Weinberge hinein. In der Folge entrissen sie ihm eine Umhängetasche und forderten seinen Geldbeutel, den er jedoch auf der kurzen Flucht verloren hatte. Letztendlich zerstörten sie seine in der Tasche befindlichen Kopfhörer und schnitten ihm mit einem Messer mehrere Haarbüschel ab, was von einem der Täter mit dem Handy aufgenommen wurde. Nachdem sie ihn nochmals ins Gesicht geschlagen hatten, ließen sie von ihm ab und flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4071189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

