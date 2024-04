Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Autodiebstahl in Delmenhorst +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Einen hochwertigen Pkw haben Unbekannte in Delmenhorst entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch, 24. April 2024, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 25. April 2024, 06:00 Uhr, verschafften sich Kriminelle Zugang zu einem BMW X5, der auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Düsternortstraße abgestellt war. Der mit Keyless Go Funktion ausgestattete SUV wurde ohne Originalschlüssel gestartet und schließlich entwendet. Der Wert des Fahrzeugs wurde mit ungefähr 18.000 Euro angegeben.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

