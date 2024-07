Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Schaden von zirka 40.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntag (28.07.2024) auf der Kreuzung Schlossstraße/ Büchsenstraße ereignet hat. Ein 36 Jahre alter Taxifahrer fuhr gegen 02.30 Uhr die Schlossstraße in Richtung Berliner Platz und wollte nach links in die Büchsenstraße abbiegen. An der Kreuzung kam ihm der in entgegengesetzte Richtung fahrende 50 Jahre alte Hyundai-Fahrer entgegen und es kam zum Zusammenstoß. Zwei 31 und 32 Jahre alte Frauen, die im Taxi saßen, verletzten sich schwer und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Taxifahrer wurde leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

