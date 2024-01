POL-OH: Verkehrsunfälle auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit in Bad Hersfeld sowie Niederaula

Vogelsbergkreis (ots) - Zusammenstoß Schotten. Am Sonntag (31.12.), gegen 16 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem BMW 220 d die Vogelsbergstraße. In Höhe der Hausnummer 18 kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit dem Hyundai i 30 einer 25-jährigen Pkw-Fahrerin, welche die Vogelsbergstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Bei dem Unfall verletzte sich die Fahrerin schwer und ihr 24-jähriger Beifahrer leicht. Beide wurden in ein ...

mehr