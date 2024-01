POL-OH: Autokennzeichen gestohlen - Einbruch in Lagerhalle - Einbruch in Autohaus - Fahrzeugscheibe beschädigt - Einbruch in Einfamilienhaus - Essensautomat aufgebrochen - Glasscheibe beschädigt

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zum 25. Dezember 2023 das hintere amtliche Kennzeichen FD-I 1001 von einem grauen Audi A5. Das Auto stand am Straßenrand in der Kreuzbergstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Flieden. In Rückers brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (30.12.23) in eine Lagerhalle auf einem gewerblich genutzten Grundstück ein und stahlen landwirtschaftlich genutzte Gegenstände - zwei Zapfwellen, zwei Werkzeugkästen und zwei Zugmäuler - im Gesamtwert von rund 11.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Autohaus

Fulda. Unbekannte begaben sich zwischen dem 22. und dem 27. Dezember 2023 auf das Gelände eines Autohauses in der Frankfurter Straße. Dort stahlen die Täter ein Ersatzrad im Wert von rund 300 Euro von einem Mercedes Sprinter. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeugscheibe beschädigt

Fulda. In der Gneisenaustraße beschädigten Unbekannte am Montag (01.01.), zwischen 1.30 Uhr und 11.50 Uhr, die Frontscheibe eines Audi. Es entstand rund 800 Euro Sachschaden. Das Auto stand auf einem öffentlichen Parkstreifen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Eichenzell. In der Mittelstraße in Rothemann hebelten Unbekannte in der Nacht zu Montag (01.01.) ein Küchenfenster auf und verursachten rund 300 Euro Sachschaden. Die Täter drangen ins Gebäude ein und suchten nach Diebesgut. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Essensautomat aufgebrochen

Hünfeld. In der Rudolf-Diesel-Straße brachen Unbekannte am Sonntag (31.12.23), zwischen 13 Uhr und 23 Uhr, einen Essensautomaten auf, der auf einem Firmengelände aufgestellt war. Die Täter stahlen Münzgeld und hinterließen rund 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Glasscheibe beschädigt

Hünfeld. In der Straße "Fuldaer Berg" warfen Unbekannte in der Nacht auf Dienstag (02.01.), gegen 00.25 Uhr, einen Stein gegen eine Schaufensterscheibe einer Goldschmiede. Zeugen wurden darauf aufmerksam, konnten jedoch keine verantwortliche Person mehr wahrnehmen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

