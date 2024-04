Polizei Bonn

POL-BN: Gewaltdelikt in Siegburg-Zange - 84-Jährige in Wohnung attackiert - Staatsanwaltschaft und Mordkommission ermitteln - 38-Jähriger festgenommen - Richter erließ Haftbefehl

Bonn (ots)

Am 20.04.2024, gegen 05:05 Uhr, erreichte der Hausnotruf einer 84-jährigen Bewohnerin einer Wohnung auf der Königsberger Straße in Siegburg-Zange die zugeordnete Leitstelle. Hierbei meldete sie einen Überfall.

Die kurze Zeit später vor Ort eintreffenden Rettungs- und Polizeikräfte fanden die Seniorin augenscheinlich verletzt in der Wohnung vor. Sie wurde nach erfolgter notärztlicher Versorgung vor Ort mit einem Rettungstransportwagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand klingelten zwei Personen gegen 05:00 Uhr an der Wohnungstüre der Seniorin. Nachdem sie daraufhin die Türe geöffnet hatte, stießen sie zwei mit einer Pistole bewaffnete Personen in die Wohnung und verlangten unter Vorhalt der Waffe die Herausgabe von Bargeld. Darüber hinaus nahm das Duo auch eine EC-Karte der Geschädigten an sich und verlangten von der 84-Jährigen die Herausgabe der PIN. Als sie dies verweigerte, wurde sie nach dem derzeitigen Sachstand auf einen Stuhl gefesselt - darüber hinausw wirkte einer ein Täter auf ihren Oberkörper- und Halsbereich ein. Nachdem die Geschädigte schließlich die PIN preisgab, flüchteten die beiden Personen mit ihrer Beute vom Ort des Geschehens.

Die Seniorin drückte daraufhin den Hausnotruf und meldete die Tat. Aufgrund der Gesamtumstände nahm eine Mordkommission gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zu dem Fall, in die auch das Rechtsmedizinische Institut der Bonner Universität mit einbezogen wurde.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen nahmen Fahnder kurze Zeit später, gegen 07:00 Uhr, einen 38-Jährigen Tatverdächtigen auf offener Straße in Sankt Augustin vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er dem zuständigen Haftrichter vorgeführt - dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Aktuell fahndet die Mordkommission auch nach der 45-jährigen Frau des Inhaftierten, gegen die auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft ebenfalls Haftbefehl erlassen wurde.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

