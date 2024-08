POL-GE: Eine Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots) - Ein 42 Jahre alter Mann hat am frühen Sonntagmorgen, 18. August 2024, um 6.38 Uhr Polizei und Feuerwehr alarmiert, nachdem er auf einem Spielplatz an der Grundschule an der Heistraße in Erle ein brennendes Kleinkraftrad bemerkte. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug, das stark beschädigt wurde. Der Besitzer des Mofas, ein 44 Jahre alter Mann aus Gelsenkirchen, gab an, es am Vorband gegen 20 Uhr am ...

