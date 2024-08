POL-PDKO: Körperverletzungsdelikt an Rhein in Flammen in Lahnstein - Zeugen gesucht

Bendorf (ots) - Am 12.08.2024, zwischen 07:00 Uhr und 10:00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Bendorf zu einem Verkehrsunfall. Dabei beschädigte ein unbekannter PKW beim Rückwärtsfahren einen dort parkenden BMW. Der Verursacher entfernte sich dann von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bendorf Lohweg 34 56170 Bendorf Telefon: 02622-94020 E-Mail: pibendorf(at)polizei.rlp.de ...

