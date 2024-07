Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannte zünden Container auf einem Firmengelände an- Polizei sucht Zeugen (19.07.2024)

Rottweil (ots)

Am Freitag, gegen 13.45 Uhr, geriet ein Absetzcontainer auf einem frei zugänglichen Firmengelände in der Oswald-Klein-Straße aus noch unbekannter Ursache in Brand. Dieser stand unter einem Dach eines Abrissgebäudes und war mit Papier und Kartonagen befüllt. Das Feuer griff auf das abbruchreife Gebäude über. Hierdurch wurde die Holzfassade teilweise in Mitleidenschaft gezogen. Ein Mitarbeiter der Firma stellte zuvor eine Rauchentwicklung im Container fest und versuchte mit handelsüblichen Feuerlöschern den Brand zu löschen, was jedoch misslang. Die alarmierte Feuerwehr Rottweil konnte das Feuer dann schnell löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen wegen einer Brandstiftung aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

