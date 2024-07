Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz a.N.-Mühlheim/ Lkr. Rottweil) Thuja-Hecke durch Funkenflug beim heißen Unkrautvernichten in Brand geraten (20.07.2024)

Sulz a.N.-Mühlheim (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz wegen einer in Brand geratenen Thuja-Hecke ist es am Samstagmittag, gegen 13 Uhr, im Tuchbergweg gekommen. Ein 62-jähriger Anwohner des Tuchbergweges war mit dem "heißen" Entfernen von Unkraut beschäftigt, als durch dabei entstandenen Funkenflug die Hecke seines Grundstücks in Brand geriet. Die 6 Meter hohen Thuja-Pflanzen standen direkt neben einem Gebäude, dessen Fassade und zwei Fenster durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Die mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften eintreffenden Feuerwehrabteilungen Mühlheim und Sulz brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Der an der Thuja-Hecke entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro und am Gebäude auf zirka 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell