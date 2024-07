Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft (21.07.2024)

Schramberg (ots)

Am Sonntagmittag ist es in einer Unterkunft für Geflüchtete in der Schiltachstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 22-Jähriger verletzt worden ist. Der 22-Jährige und ein Begleiter kamen kurz nach dem Vorfall gegen 14.30 Uhr zum Polizeirevier Schramberg, um eine Anzeige gegen einen 33-Jährigen Mitbewohner zu erstatten. Hierbei brach der junge Mann plötzlich bewusstlos zusammen. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch einen alarmierten Notarzt wurde der 22-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach derzeitigen Stand kam es in den Innenräumen aus bislang nicht bekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Hierbei soll der 33-Jährige dem jungen Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die genauen Umstände der Auseinandersetzung sind Bestandteil der Ermittlungen, die das Polizeirevier Schramberg aufgenommen hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell