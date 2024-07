Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Bundesstraße 462- Lastwagenfahrer betrunken unterwegs (19.07.2024)

Schramberg (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein betrunkener Lastwagenfahrer am Freitagnachmittag gegen 13.15 Uhr auf der Bundesstraße 462 zwischen Sulgen und Talstadt. Ein 53-jähriger Fahrer eines Lastwagens der Marke MAN fuhr auf der B 462 von Sulgen herkommend in Richtung Schramberg, kam in der "Glasbachkurve" nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere Verkehrszeichen und Leitpfosten und blieb in einer angrenzenden Böschung stehen. Der Unfallverursacher stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von annähernd 2,8 Promille, was eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins nach sich zog. Die Polizei leitete gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verursachens eines Unfalls unter Alkoholeinwirkung ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell