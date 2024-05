POL-NE: Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 25-jährigen Mann aus Dormagen

Neuss (ots) - Am Mittwoch (01.05.), gegen 15:30 Uhr, klingelte das Telefon einer 65- jährigen Neusserin und am anderen Ende der Leitung gab sich ein Mann als Polizist aus. Er gab vor, es sei am Morgen in ihrer Gegend zu einem Überfall zum Nachteil einer Dame gekommen. Im Rahmen des Einsatzes hätte man bei den Tätern eine Liste mit Namen aufgefunden, auf der sich auch ihr Name befunden hätte. Um ihre Wertsachen vor ...

