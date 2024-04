FW-M: Kleintransporter brennt in Tunnel (Sendling)

München (ots) - Dienstag, 16. April 2024; 16.03 Uhr Marienplatz Bei einem Sturz auf einer Rolltreppe am Marienplatz sind am Dienstag eine Frau und ihre beiden Kinder verletzt worden. Alle Beteiligte sind in Kliniken behandelt worden. Am Dienstagnachmittag kam es im U-Bahnhof Marienplatz zu einem Unfall mit drei Verletzen. Eine 42-jährige Mutter stürzte mit ihren ein- und fünfjährigen Kindern eine Rolltreppe zirka 15 ...

