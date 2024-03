HZA-P: Zoll im Einsatz gegen illegalen Zigarettenhandel / Schmuggelzigaretten im Zug und Kleintransporter sichergestellt

Hauptzollamt Potsdam

Vergangenen Sonntag stellte die mobile Kontrolleinheit des Hauptzollamts Potsdam auf der A 10 bei einem Kleintransporter mit polnischem Kennzeichen insgesamt 25.000 polnische Zigaretten sicher. Diese befanden sich in fünf Kartons, verpackt in schwarzer Folie, im Kofferraum des Fahrzeugs. Keiner der sieben Fahrzeuginsassen bekannte sich zu den Zigaretten. Der 26-jährige Fahrer gab an, er hätte die Kartons von einer Frau in Polen entgegengenommen ohne jedoch den Inhalt zu kennen. Sie seien außerdem für eine Person in Holland bestimmt. Die sieben Insassen befanden sich, von Polen kommend, auf dem Weg nach Köln, Holland und Belgien, um dort zu arbeiten. Gegen den Fahrer leiteten die Zöllnerinnen und Zöllner ein Strafverfahren wegen Verdachts der Steuerhinterziehung ein und erließen noch vor Ort einen Steuerbescheid in Höhe von 4.585,33 Euro. Hiervon konnte der Beschuldigte lediglich 500 Euro sofort entrichten.

Erst kürzlich stellte die mobile Kontrolleinheit Potsdam bei einer Zugkontrolle von Frankfurt (Oder) in Richtung Magdeburg 15.200 Zigaretten sicher. Der Steuerschaden beläuft sich hierbei auf knapp 3.000 Euro. Zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren werden sich nun wegen Verdachts der Steuerhehlerei verantworten müssen. Beide gaben an, die Zigaretten am Bahnhof in Frankfurt (Oder) von einer ihnen unbekannten Person übernommen zu haben. Sie hätten diese an eine ihnen unbekannte Person übergeben sollen. Obwohl die beiden Männer im Zug nebeneinander saßen, sich vor der Kontrolle miteinander unterhielten und im selben Ort wohnen, gaben sie an, sich gegenseitig nicht zu kennen.

