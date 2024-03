Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet und verunfallt

Einbeck (ots)

Dassel (pap) Eine Polizeistreife befuhr am Donnerstag, 29.02.2024, gegen 18.00 Uhr die Kreisstraße 531 von Dassel in Richtung Markoldendorf. In der Ortschaft Eilensen kam dem Funkwagen ein Pkw Peugeot ohne Beleuchtung entgegen. Nachdem der Pkw-Fahrer bemerkt hat, dass der Streifenwagen gewendet hat, beschleunigte er und flüchtete Richtung Dassel. Hier fuhr er schließlich in die Breslauer Straße. Als er merkte, dass das eine Sackgasse ist, verringerte er die Geschwindigkeit, sprang aus dem noch rollenden Wagen und flüchtete zu Fuß weiter in dort angrenzende Gärten. Der Peugeot rollte gegen einen Stromverteilerkasten, der stark beschädigt wurde. Die Beamten verfolgten den Mann, bei dem es sich um einen 38 jährigen aus dem osteuropäischen Raum handelt, und konnten ihn kurz darauf stellen. Bei der anschließenden Überprüfung wurde festgestellt, dass er keinen Führerschein besitzt und außerdem unter dem Einfluss von Drogen stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Bei der Überprüfung des Autos konnten größere Mengen Gartengeräte und Schuhe originalverpackt aufgefunden werden. Der 38-jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Ermittlungen hinsichtlich der aufgefundenen Sachen dauern an.

