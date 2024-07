Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eutingen i.G. A81/ Lkr. Freudenstadt) Lastwagenfahrer verletzt sich bei Brand seines Führerhauses (21.07.2024)

Eutingen i.G. A81 (ots)

Zum Brand eines Führerhauses eines Lastwagens und zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Sonntagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, auf dem Parkplatz "Neckarblick" auf der Autobahn 81 gekommen. Nach derzeitigen Stand ist ein im Führerhaus des Mercedes befindlicher Kocher aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Der 57-jährige Fahrer warf diesen in der Folge aus dem Führerhaus und löschte den Kocher sowie anschließend den Innenraum des Führerhauses mit einem handelsüblichen Feuerlöscher. Hierbei zog er sich Verbrennungen zu. Der 57-Jährige musste mit einem eintreffenden Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik geflogen werden. Die mit fünf Fahrzeugen und 24 Mann eintreffende Feuerwehren Rottenburg und Ergenzingen konnte den Brand löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell