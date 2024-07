Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Körperliche Auseinandersetzung am Busbahnhof (19.07.2024)

Rottweil (ots)

Am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, ist es im Bereich des Busbahnhofs auf der Nägelesgrabenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Nachdem zeugen eine Streife auf die Schlägerei aufmerksam machten, eilten diese zum Busbahnhof und trafen die beiden streitenden Männer im Alter von 30 und 35 Jahren dort an. Nach derzeitigen Stand trafen sich die Beiden zuvor am Busbahnhof und machten miteinander Scherze über das Handy des 35-Jährigen. Hierbei hielten es beide Männer immer wieder mal in den Händen. Als der Ältere kurze Zeit darauf nach Hause ging, stellte er das Fehlen seines Handys fest, weshalb er zurück an den Busbahnhof ging und den 30-Jährigen des Diebstahls bezichtigte. Es kam zunächst zu einem Gerangel und in der Folge schlugen beiden Männer wechselseitig aufeinander ein. Der 30-Jährige war auch gegenüber den Beamten aggressiv und leistete Widerstand. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten noch Betäubungsmittel auf.

