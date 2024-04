Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Straßenbahn beim Vorbeifahren beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

Am Sonntag, den 31.03.2024 kurz vor 21:00 Uhr warfen bislang unbekannte Täter zunächst einen Tannenbaum und anschließend mehrere Steine auf eine von Viernheim anfahrende Straßenbahn der RNV in Richtung Haltestelle "Platz der Freundschaft". Die Bahn konnte glücklicherweise rechtzeitig abbremsen, was dazu führte, dass der Tannenbaum nicht mit ihr kollidierte. Durch den Steinwurf wurde jedoch eine Glasscheibe beschädigt. Glücklicherweise waren keine Fahrgäste mehr in der Straßenbahn. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Das Polizeirevier Käfertal ermittelt wegen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/71849-0) bei der Polizei zu melden.

