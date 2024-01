Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Drogeneinfluss

Weimar (ots)

Am Mittwoch, kurz vor Mitternacht, wurde in der Bonhoefferstraße ein 25jähriger Mercedes-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest schlug positiv auf Kokain an. Er wurde einem Krankenhaus zwecks Blutentnahme zugeführt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Dieser wurde später an einen fahrtüchtigen Berechtigten wieder herausgegeben.

