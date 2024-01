Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebe unterwegs

Weimar (ots)

Am Mittwochmittag befanden sich mehrere Jugendliche in einem Einkaufsmarkt in Weimar-West, die sich merkwürdig verhielten und schließlich den Laden durch die Obst- und Gemüseabteilung wieder verließen. Ein Blick auf die Videoüberwachung zeigt auch den Grund. Insgesamt fünf Jugendliche nahmen Getränke und Süßigkeiten aus dem Regal und steckten es sich unter die Kleidung. Der Wert des Beutegutes ist derzeit unbekannt. Bereits kurze Zeit später konnten durch den zuständigen Kontaktbereichsbeamten die Identitäten der Täter ermittelt werden.

