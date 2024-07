Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Festnahmen nach 5 Einbruchtaten - Jugendlicher wird Haftrichter vorgeführt

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Dienstag (16.07.2024) ist es in Norderstedt zu bisher bekannten fünf Einbruchstaten gekommen. Ein Jugendlicher (16) und ein Kind (11) konnten vorläufig festgenommen werden. Der Jugendliche wurde am heutigen Mittwoch in Hamburg dem Haftrichter vorgeführt.

Zwischen 06.00 Uhr und ca. 10.00 Uhr dürften die beiden aus Hamburg stammenden Personen für Taten im Grasweg, in der Helene-Weber-Straße, in der Rathausallee und in zwei Fällen im Deichgrafenweg verantwortlich sein. In der Rathausallee und in der Helene-Weber-Straße bleib es bei Versuchstaten, weil die Täter gestört wurden. Bei einer Tat im Deichgrafenweg wurde Schmuck entwendet, welchen die Täter aber auf ihrer Flucht fast vollständig verloren haben. Der aufgefundene Schmuck konnte der Eigentümerin wieder ausgehändigt werden. Bei der zweiten Tat im Deichgrafenweg wurden zwei Mobiltelefone und bei der Tat im Grasweg eine Musikbox gestohlen.

Die Tatverdächtigen wurden mehrfach bei den versuchten Tatausführungen gehört und gesehen. In einem Fall konnten beide sogar fotografiert werden. Durch umsichtige Zeugen wurde umgehend der Notruf gewählt und die Polizei über die gegenwärtigen Einbrüche informiert. Es wurden diverse Polizeikräfte verschiedener Dienststellen umgehend in den Bereich entsendet.

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung wurden sie im Nahbereich festgestellt und nach fußläufiger Flucht eingeholt und festgenommen. Bei einer Person handelt es sich um ein strafunmündiges Kind, bei der zweiten Person um einen 16-jährigen Jugendlichen. Beide Personen sind der Polizei bereits wegen ähnlicher Straftaten bekannt. Der Jugendliche wurde am heutigen Tag in Hamburg dem Haftrichter vorgeführt, es wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Auffällig für alle 5 Taten ist, dass es den Tatverdächtigen nicht einmal Werkzeug brauchten oder Gewalt anwenden mussten, um in die Häuser zu gelangen. In allen Fällen reichte es offenbar entweder Fliegengitter zu entfernen, um dann in die Häuser einzusteigen, oder die gekippten Fenster oder Dachfenster, die nicht verriegelt waren, vollständig zu öffnen, um in Wohnungen oder Häuser zu gelangen.

Hierzu nochmals Tipps der Polizei zur Einbruchsprävention:

Bitte schließen Sie beim Verlassen des Hauses immer alle Fenster und Türen. Auch gekippte Fenster sind geöffnete Fenster. Halten Sie die Hauseingangstür von Mehrfamilienhäusern immer geschlossen. Schließen Sie beim Verlassen Ihrer Wohnung, Ihres Hauses immer die Tür ab.

Briefkästen sollten regelmäßig geleert werden, besonders, wenn Sie sich im Urlaub oder für eine längere Zeit außer Haus befinden.

Lagern Sie Aufstiegshilfen wie z.B. Leitern nie frei zugänglich und sichtbar für Fremde. Auch unverschlossene Schuppen oder Garagen bieten Einbrechern Aufbruchwerkzeuge geradezu an.

Hinterlassen Sie keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter oder in sozialen Medien, dass Sie sich im Urlaub befinden. Bitte deponieren Sie keinen öffentlich sichtbaren Zettel an ihrem Eingang mit dem Hinweis, dass Sie nicht zu Hause sind. (z.B. eine Notiz für den Postboten, wo das Paket gelagert werden könnte.)

Täuschen Sie Anwesenheit vor: Beleuchtung in und am Haus ggf. über eine Zeitschaltuhr oder Bewegungsmelder können Einbrecher abhalten. Ein vollständig dunkles Haus lässt darauf schließen, dass niemand daheim ist.

Seien Sie wachsam! Achten Sie auf verdächtige Personen in Ihrer Nachbarschaft. Scheuen Sie sich nicht den Notruf 110 zu wählen, wenn Sie verdächtige Beobachtungen machen sollten.

Weitere Informations- und Beratungsangebote der Landespolizei finden Sie unter www.polizei.schleswig-holstein.de im Bereich Prävention - Einbruchschutz.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell