Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Unbekannte entwenden Wohnmobil - Kriminalpolizei auf der Suche nach Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (15.07.2024) ist in Henstedt-Ulzburg die Entwendung eines Wohnmobils polizeilich bekannt geworden, der zuvor in der Usedomer Straße auf dem dortigen Parkstreifen abgestellt wurde.

Nach Angaben des geschädigten Halters müsste die Tat in einem Zeitraum vom vorangegangenen Samstag gegen 09:00 Uhr bis zum Montag gegen 19:00 Uhr geschehen sein. Beim Fahrzeug handelte es sich um ein weißes Alkoven-Wohnmobil der Marke Capron Carado mit dem Baujahr 2019. Zudem war ein Fahrradträger am Heck montiert.

Die Schadenshöhe liegt nach vorläufigen Schätzungen bei 30.000 Euro.

Sowohl zur Täterschaft als auch zur Tatbegehungsweise liegen bisher keine Erkenntnisse vor.

Die Kriminalpolizei Pinneberg -dortiges Sachgebiet 5- führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat verdächtige Personen oder Umstände in Tatortnähe wahrgenommen? Wer kann die Tatzeit genauer benennen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell