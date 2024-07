Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Ein vollendeter und ein versuchter Pkw-Diebstahl in der Nacht - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen (16.07.2024) ist es im Hainbuchenkamp zu einem versuchten Pkw-Diebstahl gekommen. Um 02.10 Uhr stellten Anwohner fest, wie sich zwei unbekannte Täter mit einem Gerät mit Antenne zwischen dem Wohnhaus und dem davor abgestellten Pkw-Audi-A6 bewegten und immer wieder versuchten, das Fahrzeug zu öffnen. Nachdem dies nicht gelungen war, brachen die Täter ihr Vorhaben ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Beide Männer wurden mit ca. 175-180 cm groß und dünn beschrieben. Einer trug schwarze Schuhe, schwarze Hose, grauer Kapuzenpullover, blaue Handschuhe und eine türkise Maske. Der zweite Mann soll eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Maske getragen haben.

Das Fahrzeug, welches die unbekannten Männer entwenden wollten, verfügt über ein Keyless-Go-System.

In einer weiteren Tat ist es in der Nacht zum Dienstag, zwischen 01.55 Uhr und ca. 06.00 Uhr, zu einer vollendeten Tat in der Prisdorfer Straße gekommen. In diesem Fall wurde ein weißer BMW-X6 mit Pinneberger Kennzeichen im Wert von ca. 40.000,- Euro entwendet. Beide zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel sind noch im Besitz der Halter. Hinweise auf einen gewaltsamen Aufbruch des Fahrzeuges wurden am Tatort nicht gefunden.

Auch in diesem Fall gibt es ein Keyless-Go-System.

Die Ermittlungen zu beiden Fällen werden bei der Kriminalpolizei in Pinneberg, beim dortigen Sachgebiet für komplexe Ermittlungen, geführt. Sachdienliche Hinweise, insbesondere auch zu unbekannten abgestellten Fahrzeugen in zu den Tatorten benachbarten Straßen, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless-Komfortsystem besitzen:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminium- bzw. Schlüsselhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern oder Rucksäcken oder gegebenenfalls sogar offen getragenen Geräten mit einer Art Antenne in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

Weitere Informationen zu diesem und anderen Themen gibt es auf der Internetseite http://www.polizei-beratung.de/ oder direkt unter nachstehendem Link: https://t1p.de/y8dgp

