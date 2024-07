Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Alveslohe/L234 und Bebensee/BAB21 - Zwei Verkehrsdelikte unter dem Einfluss von Alkohol

Bad Segeberg (ots)

Am Montagabend (15.07.2024) ist es in der Ellerauer Straße/Landesstraße 234 bei Alveslohe zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine unter Alkoholeinfluss stehende Fahrerin sich leicht verletzte. Zudem ist es in der Nacht auf Dienstag (16.07.2024) auf der Bundesautobahn 21 bei Bebensee zu einer weiteren Trunkenheitsfahrt gekommen, bei dem ein alkoholisierter Fahrzeugführer vermutlich mit der Leitschutzplanke kollidierte.

Gegen 22:00 Uhr lenkte eine 70-Jährige ihren Renault Twingo entlang der Ellerauer Straße in Richtung Ellerau. Nach Angaben von Zeugen sei die Fahrerin zunächst Schlangenlinien und anschließend in das Heck eines am Seitenstreifen parkenden VW Up gefahren. Die 70-Jährige aus dem Kreis Pinneberg verletzte sich beim Unfall leicht und wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von knapp 2 Promille. Die Einsatzkräfte der Polizei Kaltenkirchen ordneten eine Blutprobenentnahme bei der Unfallfahrerin an, die anschließend durch einen Arzt durchgeführt wurde.

Auf der BAB 21 in Fahrtrichtung Kiel stellten Beamte vom Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg einen Renault Twingo auf dem Seitenstreifen stehend fest. Der im Fahrzeug schlafende 36-jährige Mann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg und vermutliche Fahrzeugführer wies eine deutliche Alkoholisierung auf. Das Fahrzeug war zudem sowohl an der Felge als auch an der Fahrzeugseite beschädigt.

Vermutlich kollidierte das Fahrzeug zuvor mit der Leitschutzplanke auf der Autobahn.

Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 2 Promille. Anschließend entnahm ein Arzt eine Blutprobe.

In beiden Fällen wurde jeweils ein Strafverfahren mit dem Vorwurf einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Die Einsatzkräfte untersagten die Weiterfahrten.

