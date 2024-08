POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden. Verkehrsunfallverursacher flüchtig

Bendorf (ots) - Verkehrsunfallflucht, Urbar; Am 9. August 2024, gegen 13:55 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Urbar zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein Zustellfahrzeug von Amazon, welches am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung abgestellt war, wurde von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Der Unfall ereignete sich, als das unbekannte Fahrzeug beim ...

