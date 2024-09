POL-GT: Einbruch am Schubertweg - Täter stehlen Schmuck

Gütersloh (ots) - Gütersloh (TP) - Am Freitagabend (30.08.2024/22:15 Uhr) meldet eine Freundin die 51-jährige Andrea S.-O. als vermisst. Die Vermisste hat sich bereits am Freitagnachmittag, zwischen 16:00 und 17:00 Uhr, mit ihrem Pkw Peugeot 2008, silber, GT-A 950, von ihrer Wohnanschrift am Hollerfeldweg in Gütersloh entfernt und ist derzeit unbekannten Aufenthaltes. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen führten ...

