POL-GT: Brand an einem Schulgebäude der Moritz- Fontaine- Gesamtschule

Rheda- Wiedenbrück (FN) Am 02.09.2024 gegen 02:00 Uhr wurde der Feuerwehr der Brand eines freistehenden Schulgebäudes der Moritz- Fontaine- Gesamtschule in Rheda- Wiedenbrück, Burgweg 23 gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die hölzerne Außenfassade eines Gebäudeteiles großflächig. Das Feuer konnte durch die Kräfte der Feuerwehr zügig abgelöscht werden. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von ca 10.000.- Euro. Der Gebäudeverantwortliche sowie der Bereitschaftsdienst des Ordnungsamtes der Stadt Rheda- Wiedenbrück wurden hinzugezogen. Der Brandort wurde beschlagnahmt; die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

