POL-K: 240625-2-K Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Diebstahl - Fahndungsrücknahme

Köln (ots) - Nach dem gewaltsamen Übergriff auf eine 47 Jahre alte Joggerin in der Nähe des Scheuermühlenteichs in Köln-Wahnheide am Freitagnachmittag (21. Juni) fahndet die Polizei nach einem 20 bis 25 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen Mann mit blonden Locken. Laut ersten Ermittlungen war die Frau gegen 14 Uhr auf dem Waldweg parallel zum Planitzweg ...

