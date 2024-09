POL-GT: Snackautomat aufgebrochen - Bargeld und Lebensmittel gestohlen

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich am vergangenen Wochenende (30.08., 14.30 Uhr - 01.09., 19.30 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus am Schubertweg. Durch eine Terrassentür auf der Rückseite des Wohnhauses gelangten die Einbrecher in die Räume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Gestohlen wurde derzeitigen Erkenntnissen zufolge Schmuck. Die ...

mehr