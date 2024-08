Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei stellt gefälschtes Dokument sicher

Bietingen (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz kontrollierten am Freitag den 16. August 2024 einen Fernbus am Grenzübergang Bietingen-Thayngen auf dem Weg nach Deutschland. Ein Fahrgast wies sich dabei mit einem totalgefälschten britischen Reisepass aus. Bei dem 28-jährigen Reisenden handelte es sich jedoch um einen syrischen Staatsbürger, dessen syrischer Pass ihn nicht zur Einreise in die Bundesrepublik berechtigte. Ersten Ermittlungen zufolge soll ihm eine unbekannte Person den Pass in Griechenland überlassen haben, woraufhin er nach Italien gereist und von dort aus mit dem Bus über die Schweiz bis zur deutschen Grenze gefahren sein soll.

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz stellte das gefälschte Dokument sicher, leitete Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Versuchs der unerlaubten Einreise ein und führt Ermittlungen zum Überlasser des Dokuments.

Der syrische Staatsangehörige wurde in die Schweiz zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell